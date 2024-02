Tortona-Sassari oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Tortona-Sassari, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa interessante per la parte centrale della classifica, con gli uomini di coach De Raffaele che possono provare l’aggancio, almeno per qualche ora, all’ottava posizione, dopo aver vinto le ultime tre partite. Il Banco di Sardegna, a sua volta, può raggiungere a 16 punti proprio la formazione piemontese, e quindi staccare in maniera decisa la zona retrocessione, nonostante Sassari abbia perso le ultime due trasferte. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di sabato 10 febbraio sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Tortona-Sassari, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.