Roma, Mancini: “Sconfitta che brucia, guardiamo avanti e i risultati arriveranno”

“È una sconfitta che brucia, perdere non è mai una cosa positiva. Siamo però consapevoli di aver fatto la partita giusta, contro la squadra più forte del campionato. Dobbiamo rimproverarci i primi dieci minuti del secondo tempo. Il mister ha portato le sue idee e noi siamo stati bravi a recepirle. Sapevamo di dover dare qualcosa in più, questa sera abbiamo messo in atto quello che ci chiedeva. Un pareggio oggi poteva essere giusto, ma i risultati arriveranno. Pensiamo ad andare forte in ogni allenamento e a vincere tutte le partite“. Così il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 4-2 contro l’Inter.