LIVE – Scafati-Sassari, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Scafati-Sassari, sfida valida come ventunesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione di coach Scaripanti arriva da tre sconfitte consecutive, e in generale nel 2023 ne ha collezionate sei nelle otto partite giocate: un ruolino di marcia che relega i campani nel folto gruppo di squadre a quota 14 punti. Ora la sfida ai sardi di coach Bucchi, che invece guidano il gruppo di squadre a quota 22 punti, in pieno zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di domenica 12 marzo sul parquet del PalaMangano, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 21^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SCAFATI-SASSARI