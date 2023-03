Highlights e gol Avellino-Foggia 3-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

L’Avellino batte 3-2 il Foggia nel match valido per la 31ª giornata di Serie C 2022/2023. Partita pazza al Partenio decisa dal gol di Di Gaudio su mischia da calcio d’angolo al 90′. Vittoria pesante per i ragazzi di Rastelli che mettono fine alla striscia di 4 sconfitte in fila. Si ferma la serie di 8 risultati utili consecutivi del Foggia, che vede allontanarsi il Pescara, a cui non basta la doppietta di Ogunseye per evitare la sconfitta.