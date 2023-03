Basket, Serie A 2022/2023: Brescia e Reggio Emilia devastanti, Sassari passa a Scafati ed è quarta

La Germani Brescia travolge Trieste mediante il nettissimo punteggio di 95-59 nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023. Un successo estremamente importante in chiave salvezza per i lombardi, che salgono a 16 punti, a sole due lunghezze dai friulani. Grande affermazione anche per l’Unahotels Reggio Emilia, che si sbarazza della GeVi Napoli con un secco 80-62, portandosi a soli due punti proprio dai campani. Nella stessa posizione si trova anche la Givova Scafati, sconfitta in casa dal Banco di Sardegna Sassari per 80-90: un risultato che vale ai sardi il quarto posto con 24 punti insieme a Varese.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 21^ GIORNATA

BRESCIA-TRIESTE 95-95 (26-20, 27-14, 21-17, 21-8)

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, mettendo subito a referto due triple e tentando una fuga sul 12-4. Dopo qualche minuto di sbandamento, i friulani riescono a reagire riportandosi a sole due lunghezze di distanza dai rivali. La Germani, però, chiude il primo quarto in crescendo imponendosi per 26-20. In apertura del secondo parziale i ragazzi di coach Magro firmano un altro canestro da tre e pian piano, incrementando cospicuamente il gap. La formazione ospite fa molta fatica a trovare spazio, così si va a riposo sul punteggio di 53-34.

Nella ripresa la Germani Brescia riprende esattamente da dove aveva lasciato, mettendo Trieste con le spalle al muro. La compagine friulana fa quel che può per tenere vive le speranze di rimonta, ma Amedeo Della Valle e compagni terminano il terzo quarto sul confortante vantaggio di 74-51. A questo punto per il club ospite non resta altro da fare che tentare il tutto per tutto, prestando il fianco alle ripartenze dei rivali. I vincitori dell’ultima Coppa Italia portano a casa una vittoria estremamente importante in ottica salvezza grazie ad un nettissimo 95-59.

REGGIO EMILIA-NAPOLI 80-62 (21-14, 20-9, 21-22, 18-17)

A segnare i primi due punti dell’incontro sono gli emiliani, ai quali rispondono immediatamente gli avversari che riescono a mantenere una certa situazione di equilibrio almeno per cinque minuti. Al termine del primo quarto, però, i padroni di casa si scatenano e scappano via, proiettandosi sul 21-14. La formazione campana reagisce aprendo il secondo parziale completando con un gioco da tre, ma alla distanza vengono nuovamente fuori gli uomini allenati da coach Sakota che siglano un incredibile parziale di 20-9. Tale score permette loro di andare a riposo su un confortante 41-23.

Nella seconda frazione di gara Reggio Emilia apre le danze con un tiro da due, ma Napoli prova a giocarsi le proprie carte per ridurre il gap ed arrivare all’ultimo quarto con la sfida ancora in bilico. Il club partenopeo, però, recupera soltanto un punto per un punteggio di 62-45 che lascia ben poco margine di rimonta. Nei minuti finali le due squadre abbassano notevolmente il ritmo di gioco e gli emiliani conquistano un’agevole vittoria per 80-62. Una vittoria che permette agli emiliani di portarsi a 12 punti, anche se restano ultimi in classifica.

SCAFATI-SASSARI 80-90 (21-23, 21-23, 20-16, 18-28)

I padroni di casa muovono subito la retina con un tiro da due, ma ben presto la compagine sarda sale in cattedra infilando due triple nell’arco di pochi secondi. Così la formazione ospite mantiene costantemente un margine di sei punti, che si riduce proprio nel finale del primo quarto chiuso sul 21-23. Nel secondo parziale il copione della sfida è molto simile al precedente poiché la Dinamo vola sul +8, salvo poi dover fare i conti con il rientro dei campani. Questi ultimi vanno a riposo dimezzando lo svantaggio, sul 42-46.

In apertura di secondo tempo Scafati si rende protagonista di un avvio sprint mettendo a segno cinque punti che valgono il sorpasso sul 47-46. Sassari risponde tornando immediatamente in vantaggio e mantenendo il controllo delle operazioni fino al finale del terzo quarto, quando i padroni di casa rimettono tutto in equilibrio sul 62 pari. Ultimi dieci minuti di gara che, dunque, si rivelano decisivi per le sorti della sfida. I ragazzi guidati da Pierluigi Bucchi firmano un importante parziale di 7-0 che spiazza i campani. Il gap non è incolmabile, ma i biancazzurri gestiscono bene i propri possessi e si prendono la vittoria che vale il quarto posto con un 80-90.