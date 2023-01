LIVE – Scafati-Napoli, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Scafati-Napoli, sfida valida come tredicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Il primo impegno del nuovo anno mette l’una di fronte all’altra una delle neopromosse di quest’anno, e chi invece lo scorso anno si è meritata la conferma nel massimo campionato dopo la promozione nella stagione precedente. Ora, in classifica le due squadre sono separate da due soli punti, con gli uomini di coach Caja a 10 punti dopo aver vinto quattro delle ultime cinque partite, tra cui quella contro la Virtus Bologna. Partenopei invece nel gruppo delle penultime, a 8 punti. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di lunedì 2 gennaio sul parquet del PalaMangano, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 13^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SCAFATI-NAPOLI