Pelé: domani ci sarà l’omaggio del presidente Lula

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si recherà domani mattina nella città di Santos per rendere omaggio al leggendario Pelé, morto giovedì pomeriggio all’età di 82 anni. Lula, che ha prestato giuramento domenica, compirà così il primo viaggio del suo mandato fuori Brasilia per andare “a rendere omaggio a Pelé”, la cui bara è esposta a Santos. La veglia funebre è iniziata oggi presso il centro sportivo del Santos FC, dove Pelé ha trascorso gran parte della sua carriera. Aperta al pubblico per 24 ore senza interruzione, terminerà poco dopo l’arrivo di Lula.