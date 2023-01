Serie A1 basket 2022/23: vittoria casalinga per Verona, Scafati domina contro Napoli

Tra i match previsti nel programma della tredicesima giornata di Serie A1 di basket maschile 2022/23, a Verona e Scafati sono andati in scena due importanti scontri per le posizioni di medio-bassa classifica. Ecco i risultati e i racconti delle due sfide:

TEZENIS VERONA-PALLACANESTRO TRIESTE 88-81

88-81 nel match tra Tezenis Verona e Pallacanestro Trieste, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A1 di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Verona all’AGSM Forum, che permette ai padroni di casa di salire al dodicesimo posto in classifica con 10 punti. La partita è stata guidata per buona parte dei periodi dai padroni di casa, che però nel finale hanno dovuto difendersi ad un improvviso ritorno degli ospiti. Tra le file di Verona decisivi per il successo i 19 punti di Anderson, seguito dai 12 di Casarin. Tra i giocatori di Trieste, invece, buona prova per Spencer, autore di 20 marcature, e di Bartley con 14 punti.

GIVOVA SCAFATI-GEVI NAPOLI BASKET 96-61

96-61 nel match tra Givova Scafati e Gevi Napoli Basket, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A1 di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Scafati al Palaverde, che permette ai padroni di casa di salire al nono posto in classifica con 12 punti. Tra i padroni di casa da segnalare i 24 punti di Pinkins, seguito da Okoye e Logan autori di 21 marcature. Tra gli ospiti invece buona prestazione per Howard, con 14 punti, seppur insufficiente per evitare il pesante passivo subito.

