LIVE – Sassari-Pesaro: Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Sassari-Pesaro, sfida valida come 26^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Siamo ormai giunti alla fase decisiva del campionato, in cui le squadre cercano gli ultimi punti per provare a raggiungere i propri obiettivi. Ad affrontarsi, in questo caso, sono due squadre con situazioni di classifica completamente diverse: i sardi, con l’arrivo di coach Markovic, hanno trovato un ritmo importante, che non solo li ha portati lontani dalle zone calde, ma addirittura a soli due punti dai playoff. Di contro, invece, la formazione di coach Sacchetti continua a faticare e vede ora la zona salvezza a quattro punti di distacco: serve, quindi, ritrovare quella vittoria esterna che manca da dicembre. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 7 aprile sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

