Masters 1000 Montecarlo 2024, cuore Nardi: rimonta Muller e vola nel tabellone principale

Luca Nardi vola nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo. Al Country Club del Principato arriva una grande affermazione da parte del tennista azzurro che, con il cuore, rimonta il francese Alexander Muller e lo sconfigge con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 dopo oltre due ore e mezzo di battaglia. Una partita combattuta punto su punto con Muller che tecnicamente ha giocato meglio, ma nei momenti decisivi Nardi ha davvero buttato il cuore oltre l’ostacolo ed è riuscito a portare a casa un grande successo.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

PRIMO SET – L’inizio di partita dà il termometro della grande battaglia che aspetta i due giocatori: l’azzurro vince i primi due games ai vantaggi e, dopo venti minuti di match, si invola sul 2-0. Muller però sembra più in palla, comanda bene il gioco e soprattutto con il rovescio mette in difficoltà Nardi. Da qui arriva una striscia di cinque giochi consecutivi che capovolgono e indirizzano l’inerzia della prima frazione di gioco. Avanti 5-2 Muller amministra bene il vantaggio e chiude il set per 6-3.

SECONDO SET – Il secondo parziale è molto equilibrato con i due giocatori che tengono rispettivamente i turni di battuta senza particolari patemi d’animo. Il primo strappo lo dà Nardi che, sul 3-2, strappa la battuta e si porta sul 4-2. Ma Muller non molla e riesce a ricucire lo strappo impattando sul 4-4. Il momento è di quelli importanti ed il transalpino sente la pressione e, sotto 4-5, cede un delicatissimo turno di servizio: Nardi ne approfitta e allunga la partita al terzo set.

TERZO SET – L’inerzia del match adesso è tutta dalla parte di Luca che si invola sul 3-0 ed ha anche due palle break per siglare il 4-0 e di fatto chiudere i conti. Ma Muller non molla di un centimetro: annulla le due palle break, tiene la battuta, recupera il break di svantaggio e impatta sul 3-3. Tutto da rifare. Nardi però mantiene i nervi saldi, sfrutta il vantaggio di servire per primo e sul 5-4, complici anche due smash sbagliati da Muller, riesce nuovamente a piazzare la zampata vincente. Grande esultanza: il torneo di Luca Nardi non è ancora finito. Anzi, adesso comincia il bello.