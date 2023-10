LIVE – Reggio Emilia-Scafati, Serie A1 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Reggio Emilia-Scafati, sfida valida come 2^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La formazione di coach Priftis è stata tra le sorprese più liete della prima giornata, in cui ha battuto Brindisi con una grande prestazione. Ora, il primo impegno casalingo stagionale contro i campani, che al debutto hanno perso contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 8 ottobre sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA E TV 2^ GIORNATA

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

REGGIO EMILIA-SCAFATI

__________________________________________________