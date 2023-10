Frosinone-Verona 2-1, Baroni: “Prestazione buona, ma non sufficiente. Bisogna essere più cinici”

L’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni, in seguito alla sconfitta per 2-1 subita nell’ottava giornata di Serie A 2023/2024 contro il Frosinone, ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “La squadra ha fatto bene per quanto riguarda la prestazione, purtroppo il Frosinone ha trovato il guizzo mentre noi non abbiamo concretizzato le nostre occasioni. La squadra sta crescendo, dobbiamo trovare più soluzioni. Ci dispiace per la sconfitta perché c’erano in palio punti pesanti, la prestazione è stata buona ma non è sufficiente“.

Baroni ha poi ribadito quali siano i margini di miglioramento dei suoi ragazzi: “Dobbiamo essere più cinici davanti alla porta, oggi abbiamo avuto troppe occasioni costruite bene. Ci è mancata la cattiveria. Djuiric è un giocatore che di darà molto, oggi non era al meglio e aveva solo il minutaggio proposto. Ma abbiamo anche altri attaccanti”.