LIVE – Reggio Emilia-Brescia, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Reggio Emilia-Brescia, sfida valida come ventottesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo tre vittorie consecutive, la formazione di coach Sakota ha perso contro Tortona, assestandosi a 20 punti, quindi con una vittoria di margine sulla zona retrocessione. Fondamentale, quindi, sarebbe trovare la vittoria casalinga; anche gli ospiti, però, hanno bisogno di punti importanti per continuare a coltivare la speranza di un posto nei playoff, ricoprendo attualmente la nona posizione. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 23 aprile sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

