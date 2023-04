MOVIOLA – Juventus-Napoli, gol Di Maria: ma su Lobotka è fallo

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Juventus-Napoli, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa trovano la rete grazie ad Angel Di Maria che, in contropiede, si invola, rientra sul sinistro e batte Meret anche grazie ad una deviazione. Ma l’azione è viziata da un fallo di Milik che, in scivolata, tocca Lobotka. Il Var Aureliano richiama l’arbitro Michael Fabbri che, davanti al monitor, cambia decisione: non è gol, c’è prima fallo in attacco. Si rimane sullo 0-0.