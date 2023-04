Bayern Monaco, infortunio per Davies: rischio stagione finita per il canadese

Periodo nero per il Bayern Monaco che dovrà fare i conti anche con l’infortunio di Alphonso Davies. Dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del City di Guardiola e dopo la sconfitta con il Mainz in Bundesliga che è valsa la perdita della vetta in campionato, per Tuchel un altro problema in vista: Davies avrebbe potuto finire la stagione molto anticipatamente.

Secondo quanto riferito dai media tedeschi, Davies è uscito anzitempo nella partita contro il Mainz per un problema muscolare che sembrava di media entità. Dalle prime ricostruzioni il tutto sarebbe più grave del previsto con Davies che avrebbe potuto terminare la stagione già dalla partita contro il Mainz. Decisivi saranno i controlli ai quali il canadese si sottoporrà nelle prossime ore.