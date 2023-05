LIVE – Pesaro-Tortona, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Pesaro-Tortona, sfida valida come trentesima e ultima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Repesa sono obbligati a vincere per poi guardare a cosa farà Brescia: solo nel caso di successo e contemporanea sconfitta dei lombardi, infatti, la Carpegna Prosciutto riuscirà a qualificarsi ai playoff. I piemontesi, invece, proveranno a consolidare la terza posizione, per mettersi ai ripari dagli assalti di Sassari. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 7 maggio sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

COMBINAZIONI PLAYOFF e SALVEZZA

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 30^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

PESARO-TORTONA