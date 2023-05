Internazionali BNL d’Italia 2023: coppia protesta su biglietti in sala stampa, bloccata dalla sicurezza

E’ montato il malcontento agli Internazionali BNL d’Italia 2023 tra chi aveva acquistato a scatola chiusa un biglietto del serale, ritenendo di poter assistere a un match maschile, e invece era stato ammesso esclusivamente per la finale di doppio femminile sul Pietrangeli. In particolare, come riferisce l’Agi, una coppia è andata a protestare in sala stampa, facendo irruzione, ma è stata subito bloccata dalla security. La decisione è stata quella di ammettere i due sul Centrale prima della fine del primo set, dunque a partire dal secondo set si è deciso, in via eccezionale, di aprire il Centrale anche ai possessori del biglietto serale, che possono così scegliere se restare al Pietrangeli per il doppio femminile o se trasferirsi al Centrale per il secondo set di Medvedev-Tsitsipas.