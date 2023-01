LIVE – Olimpia Milano-Trento, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Trento, sfida valida come diciassettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. I meneghini tornano tra le mura amiche per dare un senso a questa fase della stagione, a poco più di un mese dalla sconfitta subita proprio contro gli uomini di coach Molin. Da allora, la Dolomiti Energia ha vinto anche contro Brescia e Varese, perdendo però con Trieste, Brindisi e Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 16:15 di domenica 29 gennaio sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA 2023

TABELLONE COPPA ITALIA 2023

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 17^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

OLIMPIA MILANO-TRENTO