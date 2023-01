Lazio-Fiorentina, Tare: “Partita da vincere. Calciomercato? Tutto può succedere”

Il ds biancoceleste, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio di Lazio-Fiorentina, match della ventesima giornata di Serie A 2022/2023: “Dobbiamo vincere questa partita per dare seguito al successo di martedì. Zaccagni aveva bisogno di tempo per giocare in una piazza importante: su di lui c’erano grandi aspettative e lui sta rispondendo molto bene“. Infine, sul calciomercato: “Finché sarà aperto tutto può succedere. Tuttavia in questo momento non sono previsti interventi“.