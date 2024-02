LIVE – Olimpia Milano-Brindisi 69-55, Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Olimpia Milano-Brindisi, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Dopo l’euforia della vittoria in Eurolega contro il Real Madrid, la squadra di coach Messina è attesa da questo impegno casalingo contro l’ultima in classifica: la formazione pugliese sta faticando a trovare continuità di risultati, arrivando dalla sconfitta contro Tortona dopo aver vinto l’ultima trasferta, contro Pesaro. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 11 febbraio sul parquet del Mediolanum Forum di Assago, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

OLIMPIA MILANO-BRINDISI 69-55

FINISCE QUI!

10′ – Doppia di Milano, tre punti per gli ospiti, 69-55

9′ – Brindisi in lunetta, 67-52

7′ – Allunga ancora Milano, 67-49

7′ – Doppia di Voigtmann, 65-49

6′ – Due punti per ciascuna formazione, 63-49

4′ – Doppia di Sneed, 61-47

3′ – Milano vola via, 61-45

2′ – Due punti per Milano, 57-45

1′ – Brindisi in lunetta, 55-45

1′ – Due punti di Brindisi, 55-44

FINE TERZO QUARTO

10′ – Sneed guida la rimonta di Brindisi, 55-42

10′ – Tre punti di Napier, 55-38

9′ – Tripla firmata da Milano, 52-36

9′ – Brindisi guadagna due punti, 49-36

8′ – Anche per Brindisi tiri liberi, 49-34

7′ – Milano in lunetta, 47-33

7′ – Tripla di Brindisi, 46-33

6′ – Napier ancora a segno, 46-30

5′ – Due punti per ogni formazione, 44-30

3′ – Tripla di Morris, risponde Milano, 42-28

2′ – Melli a segno, 40-25

2′ – Doppia per Milano, 38-25

1′ – Si riprende!

FINE SECONDO QUARTO

10′ – Doppia di Napier, 36-25

10′ – Milano allunga ancora con Napier, 34-25

9′ – Due punti per ogni formazione, 30-25

8′ – Milano in lunetta, 28-23

8′ – Due punti di Bortolani, 27-23

7′ – Tripla di Laszewski, 25-23

7′ – Milano rimane in vantaggio per cinque punti, 25-20

5′ – Bartley accorcia le distanze, 22-18

4′ – Melli tira da due e Milano scappa a +6, 22-16

3′ – Bortolani trova la tripla, 20-16

2′ – Mirotic porta Milano in vantaggio, 17-16

2′ – Doppia di Mirotic, 15-16

1′ – Due punti di Laszewski, 13-16

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Due punti per Brindisi, 13-14

10′ – Brindisi torna in vantaggio, Milano risponde, 13-12

9′ – Hines non sbaglia il tiro da due, 11-10

8′ – Brindisi trova il vantaggio, 9-10

7′ – Brindisi accorcia le distanze con Laquintana, 9-8

5′ – Doppia di Shields, 9-4

4′ – Milano si porta avanti di tre punti con Melli, 7-4

3′ – Morris porta Brindisi a meno uno, 5-4

2′ – Milano in lunetta con Tonut, 5-0

1′ – Napier trova la tripla, 3-0

1′ – Si parte!

16.55 – Pochi minuti alla palla a due