Highlights Irlanda-Italia 36-0, Sei Nazioni rugby 2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Irlanda-Italia, partita valevole per il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby maschile. All’Aviva Stadium di Dublino arriva una prevedibile vittoria netta da parte dei campioni in carica irlandesi, che con sei mete a zero dominano l’Italia del CT Quesada con il punteggio di 36-0. Seconda sconfitta nel torneo per gli azzurri, che torneranno in campo tra 14 giorni contro la Francia.