LIVE – Nuoto Mondiali Doha 2024: batterie, semifinali e finali in DIRETTA

La diretta testuale live del nuoto in corsia ai Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Si apre il sipario anche sulle gare in vasca, con le prime batterie della mattinata di domenica e poi le prime finali nel pomeriggio. Per l’Italia subito in gara Nicolò Martinenghi nei 100 rana, in cui difende l’argento dell’anno scorso. Scenderanno in vasca anche Federico Burdisso nei 50 farfalla, Sara Franceschi nei 200 misti, Sonia Laquintana nei 100 farfalla, e Matteo Ciampi e Marco De Tullio nei 400 stile. Riflettori puntati anche sulle due staffette 4×100 stile libero, in cui l’Italia si giocherà le sue carte da medaglia, soprattutto in quella maschile. L’appuntamento è alle ore 7.30 italiane di domenica 11 febbraio per le batterie, mentre nel pomeriggio dalle 17.00 ore italiane andranno in scena semifinali e finali all’Aspire Dome di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle gare del nuoto in corsia dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

18.47 – Si chiude qui la giornata a DOha.

18.42 – Cina clamorosa, Italia argento mondiale. Terzi gli Usa.

18.41- Bene Conte Bonin e Cina in calo con Italia in testa. Ultimo cambio.

18.40 – Italia seconda dopo Zazzeri, ora a Conte Bonin.

18.39 – Buona apertura di Miressi. Italia seconda dopo il primo passaggio. Ora Zazzeri.

18.36 – Ora l’ultima finale del giorno con la 4×100 stile libero maschile. C’è l’Italia ma non Ceccon. Azzurri in corsia numero 5 a sfidare Usa, Gran Bretagna e Cina. Miressi, Zazzeri, Conte Bonin e Frigo sarano i quattro che andranno a caccia della medaglia.

18.32 – Niente da fare per l’Italia, vince l’Olanda davanti a Australia e Canada. Italia quinta.

18.30 – Buona frazione anche di Morini, ora Menicucci prima di Cocconcelli. Ultimi 100 metri con l’Italia seconda.

18.29 – Italia al momento quarta con un ottimo rientro di Tarantino, tocca a Morini.

18.28 – Si parte, Tarantino per prima.

18.26 – Ora la finale della 4×100 stile libero femminile. Italia in corsia 5 a sfidare Australia, Olanda e Canada.

18.23 – Ora le premiazioni dei 400 stile femminili, poi le finali delle 4×100 stile femminile e maschile.

18.17 – Douglas fa paura, 2:08.41 per lei. Franceschi quinta in 2:12.34 e con il nono tempo complessivo. Finale che vede una lotta al podio abbastanza definita con Douglass (2:08.41), Pickrem (2:08.76) e Yu (2:08.83) a fare la differenza sulle altre. Quarto tempo complessivo per Gorbenko (2:10.15), seguono Bonnet (2:10.24), Steenbergen (2:11.23), Wood (2:11.35) e McMillan (2:12.23).

18.12 – Ora la seconda semifinale con Sara Franceschi.

18.07 – Ora le semifinali dei 200 misti femminili.

18.03 – Peaty vola in 58.60, secondo Finke e terzo Kamminga. Resta fuori Viberti. Gli otto finalisti saranno, in ordine di tempo, Peaty (58.60), Fink (58.73), Kamminga (58.87), Martinenghi (59.13), Matzerath (59.30), Corbeau (59.33), Williamson (59.35), Shymanovich (59.40). Martinenghi a Parigi 2024.

17.58 – Ora la seconda semifinale.

17.58 – Martinenghi davanti a tutti in 59.13. Grande seconda vasca di Viberti, che chiude in 59.61. Potrebbe non bastare per la finale.

17.55 – Ora la prima semifinale dei 100 rana maschili con, in ordine di corsia, Choi, Williamson, Foster, Martinenghi e Corbeau, Imoudu, Viberti, Petrashov. Tempo per la qualificazione olimpica per gli azzurri 59.1.

17.46 – Ora le premiazioni delle gare appena concluse. Poi le semifinali dei 100 rana maschili con Martinenghi e Viberti.

17.42 – Domina la neozelandese Fairweather, seconda la cinese Li, terza la tedesca Gose. 3:59.44 per la neozelandese, che vince il suo primo oro mondiale.

17.36 – Ora la finale dei 400 stile femminili.

17.33 – Gli otto finalisti saranno Andrew, Carter, Molla Yanes, Matos Ribeiro, Cooper, McEvoy, Casas e Baek.

17.26 – Ora le semifinali dei 50 farfalla maschili. Nessun italiano in gara.

17.25 – Le otto finaliste saranno, in ordine di tempo, Kohler, Curzan, Throssel, Hansson, Antountounaki, Gallagher, Iitsuka e Perkins.

17.15 – Buon pomeriggio amici di Sportface, sono in corsa le semifinali dei 100 farfalla femminili.

Grazie per averci seguito, appuntamento alle ore 17.00 con semifinali e finali.

10.07 – Da segnalare infine che la staffetta 4×100 stile libero femminile si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024. Delle nazionali approdate in finale, soltanto tre possono migliorare il 3’37”93 messo a referto a Fukuoka, perciò le azzurre sono già certe di uno dei 13 pass che riserva il regolamento.

10.03 – Anche in questo caso si tratta del secondo tempo assoluto, alle spalle degli Stati Uniti.

10.02 – L’Italia c’è! Vince la sua batteria in 3:12.96 e approda in finale.

9.58 – 3:12.32 il crono con cui gli Stati Uniti vincono la prima batteria.

9.55 – L’Italia si affida a Zazzeri, Conte Boni, Deplano, Miressi.

9.53 – La giornata si chiude con la staffetta 4×100 stile libero maschile.

9.51 – Italia in finale! Le azzurre chiudono in 3:39.20 alle spalle dell’Australia. Secondo tempo complessivo.

9.47 – Saranno Morini, Cocconcelli, Menicucci e Tarantino a difendere i colori azzurri.

9.46 – In Canada vince in 3:39.75 la prima batteria 4×100 stile libero femminile. Ora l’Italia!

9.40 – Adesso le ultime due batterie di giornata: le staffette.

9.38 – Quarto posto per Viberti, anche lui è in semifinale! Il suo 59.86 equivale al dodicesimo tempo complessivo.

9.37 – Ora l’ultima batteria con un altro azzurro: Ludovico Blu Art Viberti.

9.33 – Non tradisce Nicolò Martinenghi! Vince la sua batteria in 59:27 e ipoteca l’accesso in semifinale.

9.30 – Ancora qualche minuto d’attesa per Martinenghi, impegnato nella sesta batteria.

9.15 – Ora le batterie dei 100 rana uomini. Mettetevi comodi perché sono ben otto: l’unico azzurro è Nicolò Martinenghi.

9.05 – Il miglior tempo finora è il 4:05.48 della tedesca Gose. In difficoltà invece la francese Kirpichnikova, solo sesta e apparsa fuori forma.

8.50 – Ora le batterie dei 400 stile libero donne. Non ci sono italiane.

8.47 – “Questa gara non l’avevo preparata e non mi aspettavo niente di che. Serviva più che altro per rompere il ghiaccio. In questo Mondiale vorrei far vedere qualcosa, mettendo da parte le parole” ha dichiarato Federico Burdisso.

8.44 – Altra gara tutt’altro che eccezionale per l’Italia. Federico Burdisso fa il possibile, ma non va oltre il 23.92 e la nona posizione.

8.35 – Proseguono le batterie: è il momento dei 50 farfalla uomini.

8.33 – “Non so cosa dire. Sicuramente c’era un po’ di tensione per l’esordio, ma al momento non so davvero cosa dire” ha tagliato corto un’amareggiata Laquintana.

8.30 – Sonia Laquintana parte bene, poi crolla nel finale e conclude nona in 1:01.31. Anche per lei niente finale.

8.22 – In vasca ora le batterie dei 100 farfalla donne.

8.21 – “Gara discreta. Mi piacerebbe nuotare in tempi più bassi, ma nel complesso non male. Tengo sempre molto a questa gara e mi dispiace non esprimermi a quello che è il mio potenziale“. Questo il commento a caldo di Ciampi ai microfoni di Rai Sport.

8.20 – “Sono molto dispiaciuto: non riesco più a gareggiare e ad allenarmi come voglio. Questi momenti vanno affrontati e lasciati alle spalle. Cercherò di far qualcosa per cambiare un po’ la rotta” ha spiegato de Tullio.

8.19 – Brutte notizie per l’Italia: sia Ciampi che de Tullio sono fuori dalla finale.

8.18 – 3:47.23 il crono di Ciampi, sesto.

8.14 – Sesta e ultima batteria: c’è anche l’italiano Matteo Ciampi.

8.12 – Decima e ultima posizione per de Tullio, che nuota in 3:49.44

8.07 – Ecco Marco de Tullio. L’azzurro è in seconda corsia.

8.00 – Piuttosto alti i tempi di queste batterie iniziali. Difficile ipotizzare che qualcuno possa ambire alla semifinale.

7.55 – Le prime quattro batterie vedono protagonisti atleti di secondo piano. Gli azzurri Ciampi e de Tullio saranno impegnati nelle ultime.

7.45 – Al via adesso le batterie dei 400 stile libero uomini.

7.44 – Sara Franceschi in semifinale con il nono tempo.

7.40 – “E’ stata tosta doversi fermare in una stagione del genere, ma sono riuscita a sistemare i problemi che avevo e sono contenta di essere qui a giocarmela. L’obiettivo è qualificarsi per le Olimpiadi” ha dichiarato Franceschi ai microfoni Rai.

7.39 – L’azzurra chiude quarta in 2:13.66 senza forzare.

7.36 – Ora tocca a Sara Franceschi.

7.35 – L’olandese Steenbergen vince la prima in 2.11.45

7.34 – Si parte con le batterie dei 200m misti femminili

7.30 – Si comincia, buon divertimento!

7.25 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della prima giornata di batterie del nuoto in corsia ai Mondiali di Doha 2024. Tra poco si inizia.