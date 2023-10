LIVE – Napoli-Virtus Bologna, Serie A1 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Napoli-Virtus Bologna, sfida valida come 5^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Grande avvio di stagione per la formazione partenopea, che ha vinto tre delle quattro partite precedenti, battendo anche l’Olimpia Milano. Ottimo anche il momento delle Vu Nere, che oltre ad aver vinto tutte le quattro sfide di campionato, stanno anche volando in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di lunedì 30 ottobre sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA E TV 5^ GIORNATA

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

NAPOLI-VIRTUS BOLOGNA

__________________________________________________