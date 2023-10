Salernitana, il presidente Iervolino indagato per corruzione

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è stato indagato per un’indagine che sta conducendo la Procura di Napoli e che tratta di un reato di corruzione. Il presidente dei granata sarebbe nel registro degli indagati con altre 6 persone.

Nello specifico, secondo l’ipotesi formulata dalla Procura, al fine di ottenere parere favorevole alla divisione del patronato Encal-Inpal in Encal-Cisal e Inpal, Cavallaro, altro indagato, avrebbe richiesto a Iervolino l’assunzione in Pegaso del figlio di Ferrari. In una nota l’Università Pegaso precisa che “si tratta di una vicenda precedente all’attuale gestione, per la quale è stata fornita piena collaborazione alla Procura, che ha qualificato Università Pegaso come parte lesa“. Individuati come parti lese dalla Procura anche il Ministero del Lavoro e il Patronato Inpal.