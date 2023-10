Mondiali rugby 2023, minacce di morte all’arbitro della finale. La moglie: “E’ solo un gioco”

Brutto episodio al termine della finale dei Mondiali 2023 di rugby, vinta dal Sudafrica contro la Nuova Zelanda. L’arbitro del match, Wayne Barnes, ha infatti ricevuto insulti e minacce di morte via social. Al direttore di gara inglese sono state contestate alcune decisioni che avrebbero favorito gli Springboks, risultato decisive nell’economia della sfida. A rispondere è stata la moglie dell’uomo, Polly Barnes, che sui social ha scritto: “Che atmosfera ignobile allo Stade de France. E’ solo un gioco. Ci vediamo per la Coppa del Mondo di rugby. Non mi mancherai, né mi mancheranno le minacce di morte“.