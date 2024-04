LIVE – Maccabi-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023/2024 DIRETTA

Il live in diretta di Maccabi-Olimpia Milano, sfida valida per la 34^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Ultima chiamata per gli uomini di coach Messina, che nell’ultima partita della stagione regolare sono obbligati a vincere per poter sperare ancora in un posto ai play-in. In contemporanea, però, saranno necessarie anche le sconfitte di Efes e Partizan Belgrado, impegnate rispettivamente contro Stella Rossa e Valencia. Inoltre, servirà una grande prestazione da parte dei meneghini, che fanno visita a una squadra reduce da un ottimo periodo di forma: il Maccabi, infatti, già certo della settima posizione, ha perso di misura contro il Barcellona, interrompendo una striscia di sei vittorie di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:05 di giovedì 11 aprile, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

