Milan-Roma, lo speaker della curva sud a volume altissimo in tv: polemiche sui social

È il San Siro delle grandi occasioni quello che sta ospitando Milan-Roma, match di andata dei quarti di finale di Europa League. Lo stadio è interamente sold out, sia sponda rossonera che sponda giallorossa (con quasi 4.500 tifosi romanisti nel settore ospiti). Sui social però qualche utente si è lamentato del volume altissimo dello speaker della curva sud rossonera, il settore più caldo del tifo di casa. Su Rai 1 infatti le voci di Stefano Bizzotto e Lele Adani sono state a tratti sovrastate dalle urla nel megafono dell’ultras milanista, in particolare nel momento in cui Pellegrini è rimasto a terra per un colpo al volto. Nel tentativo di trascinare il tifo, lo speaker ha urlato ‘Devi morire’, oltre ad un coro offensivo rivolto ai tifosi ospiti. Non sono mancate le polemiche. “Il lanciatore di cori si sente in diretta nazionale con cori come ‘Devi morire'”, segnala un utente. “Ma è necessario sentire in sottofondo questo tizio della curva sud?”, aggiunge un altro telespettatore, mentre c’è chi ironizza: “Si sente più quello della curva sud che la telecronaca”.