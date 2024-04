MotoGP GP Americhe 2024, Marquez: “Firmo per un podio”. Quartararo: “Fiducioso sul progetto Yamaha”

Giornata di conferenze stampa per i piloti della MotoGP alla vigilia del Gran Premio delle Americhe. Marc Marquez parla così da Austin: “Gareggiamo su una pista buona per il mio stile di guida. Ci sono, però, ancora tre o quattro piloti più veloci di me, come si è visto a Portimao. Vedremo se riuscirò ad avvicinarmi al gruppo dei primi. Metto la firma sul mio possibile primo podio qui ad Austin. Prima di una vittoria deve arrivare un podio”. Il pilota spagnolo poi si sofferma sulla sua nuova moto: “La Ducati è una moto molto diversa rispetto alla Honda, che era molto forte nelle curve stop and go. Sarà diverso guidare una Ducati su questa pista. Il mio obiettivo è cercare di essere scorrevole. Quando arrivi su una pista che ti piace quanto meno ti diverti”.

“Ho parlato con diversi costruttori prima del rinnovo con Yamaha. La decisione non è stata semplice, ma in Portogallo abbiamo avuto un’ottima riunione con Yamaha per parlare del progetto. Nel 2025 e 2026 ci sono progetti nuovi e ancora segreti. Il budget a disposizione per migliorare la moto è molto alto”, ha dichiarato invece Fabio Quartararo. “Quest’anno non mi sono mai lamentato della Yamaha, ma ho semplicemente descritto la realtà. Il progetto guarda più al futuro che al presente e partirà da gennaio con ingeneri che arriveranno da Ducati. Servirà tempo, ma Yamaha ha fatto un grosso cambiamento di mentalità. Ora come ora siamo molto lontani dai piloti di vertice e c’è bisogno ancora di tempo per avvicinarci”.