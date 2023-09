LIVE – Lituania-Serbia 68-87, Mondiali basket 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Lituania-Serbia, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. La formazione di coach Maksvytis sono stati protagonisti nell’ultima partita della seconda fase, trovando una sensazionale vittoria contro gli Stati Uniti. I serbi, invece, si sono ripresi contro la Repubblica Dominicana dopo la sconfitta in rimonta subita dall’Italia, chiudendo la seconda fase al secondo posto del proprio girone. La palla a due è fissata alle ore 10:45 di martedì 5 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

LITUANIA-SERBIA

__________________________________________________

40′ – Finisce qui, Serbia in semifinale.

39′ – Meno di due minuti al termine, 65-85.

36′ – Match in ghiaccio, 62-83.

34′ – Due triple in fila per Petrusev che chiude definitivamente i giochi, 57-82.

32′ – Serbia oltre i 20 punti di vantaggio, 55-76.

30′ – Terzo quarto che va in archivio con la Serbia sopra di 18 sul 73-55.

29′ – Totalmente fuori dalla partita la Lituania, poco reattiva anche a rimbalzo.

27′ – Svantaggio quasi irrecuperabile per la Lituania, 51-67.

25′ – Domina la Serbia, 48-62 e timeout Lituania.

24′ – Lituania disattenta in difesa, 48-59.

23′ – Bene in attacco entrambe le squadre, 48-55.

22′ – Buon avvio della Lituania, 43-49.

21′ – Si riparte, palla alla Lituania.

FINE SECONDO QUARTO

20′ – Tripla da lontanissimo di Bogdanovic, che chiude con 18 punti la prima metà di partita.

20′ – Troppo fallosa la Lituania, 38-46.

18′ – Prova ad avvicinarsi la Lituania e timeout per Pesic, 36-42.

18′ – Massimo vantaggio Serbia, 33-42.

17′ – Due soli errori dal campo per Bogdanovic, che la momento ha a referto 13 punti. Sponda Lituania bene Sedekerskis con 10 punti e 5 rimbalzi.

17′ – Tripla di Bogdanovic e timeout lituano, 33-41.

16′ – Mantiene il vantaggio la Serbia, 31-36.

14′ – Lituania al momento trascinata dalle seconde linee.

14′ – Serbia già in bonus a neanche metà quarto.

13′ – Lituania piuttosto nervosa, 26-32.

12′ – Ancora a secco la Lituania, 25-30.

12′ – Meglio la Serbia in questo avvio di secondo quarto, 25-28.

11′ – Vantaggio Serbia, 25-26.

8′ – Parziale serbo, 20-20.

7′ – Petrusev da tre appena entrato, 18-15.

5′ – Molto bene la Lituania in contropiede, 16-10.

3′ – Subito ritmi alti, 8-8.

1′ – Subito Valanciunas, 2-2.

1′ – Si parte.

10:44 – Lituania reduce dalla sorprendente vittoria con gli Usa, Serbia dal successo facile sulla Repubblica Dominicana. Lituania squadra più fisica e completa, che si affida a Jonas Valanciunas in assenza di Sabonis. Serbia che punta sulla qualità di Bogdan Bogdanovic.

10:40 – Buongiorno amici di Sportface, a breve inizierà il primo quarto di finale tra Lituania e Serbia.