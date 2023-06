Pallanuoto, Setterosa a Long Beach per la SuperFinal di Coppa del Mondo: le azzurre convocate

Il ct del Setterosa, Carlo Silipo, ha diramato l’elenco completo delle convocate per la SuperFinal della World Cup, in programma a Long Beach dal 23 al 25 giugno. Dopo il doppio common training con l’Ungheria tra Budapest e Anzio, l’Italia volerà in California per un importante appuntamento, che la vedrà debuttare contro la Spagna. Di seguito le diciassette convocate: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Carlotta Meggiato (Plebiscito PD), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini, Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Marletta, Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte). Lo staff è invece composto dal ct Silipo insieme agli assistente tecnici Cosimino Di Cecca, Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, il medico Gianluca Camillieri, la fisioterapista Michela Beni, il video analista Daniele Bianchi e la team manager Barbara Bufardeci.