Qualificazioni Europei 2024, Italia-Malta si giocherà il 14 ottobre al San Nicola

L’Italia affronterà Malta il prossimo 14 ottobre nel match valevole per le qualificazioni agli Europei di Germania 2024 nella cornice dello stadio San Nicola di Bari. Negli undici precedenti andati in scena nel capoluogo pugliese gli Azzurri hanno collezionato nove successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella rimediata con la Francia (1-3) nell’ultima amichevole giocata nel settembre 2016. Bari, inoltre, è tra le dieci città designate ad ospitare la fase finale di EURO 2032.

La Nazionale guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini, che nella gara di andata batté Malta 2-0 con le reti di Mateo Retegui e Matteo Pessina, è attualmente seconda nel Gruppo C in compagnia della Macedonia del Nord e a tre lunghezze di distanza dalla capolista Inghilterra. Questa sera sono in programma Macedonia del Nord-Ucraina e Malta-Inghilterra. L’Italia, impegnata nelle Finali di Nations League, tornerà in campo nelle qualificazioni europee a settembre: il 9 saranno di scena a Skopje contro la Macedonia del Nord, mentre il 12 affronteranno l’Ucraina allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.