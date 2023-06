LIVE – Forlì-Udine 72-70, gara-1 semifinale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Forlì-Udine, sfida valida come gara-1 della semifinale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Con un po’ di ritardo rispetto alle altre semifinali, per dare il giusto tempo all’Apu Old Wild West di recuperare dal punto di vista fisico, comincia il testa a testa tra l’Unieuro e i friulani. Le due squadre ai quarti hanno eliminato, rispettivamente, Chiusi, per 3-0, e Cividale, per 3-2. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 2 giugno sul parquet della Unieuro Arena, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI PLAYOFF

TABELLONE SEMIFINALI

PROGRAMMA E ORARI PLAYOFF

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

FORLÌ-UDINE 72-70

10′ – Pollone fa uno su due da lunetta. E’ definitivamente 72-70

7′ – Briscoe da tre. Udine è lì. 71-70

7′ – Esposito fa due su due da libero. 71-78

6′ – Gentile da due. 71-66

5′ – Briscoe da tre, Udine non molla. 71-64

5′ – Pollone ed Adan riportano a distanza Forlì. 68-62

4′ – Gaspardo da tre. 63-61

3′ – Monaldi accorcia per Udine. Gazzotti e Penna ristabiliscono le distante. 63-58

FINE TERZO QUARTO

8′ – Gaspardo riporta a contatto Udine con una grande tripla. 60-54

6′ – Forli impatta subito il terzo quarto portandosi sul più sette con i canestri firmati da Benvenuti e Penna. Udine rimane attaccata al match sempre grazie alla grande prestazione di Briscoe. 58-51

3′ – Benvenuti show nell’inizio di terzo quarto. Infila i canestri del sorpasso dopo che Gentile e Gaspardo avevano portato il confronto sulla perfetta parità di 51 pari.

FINE SECONDO QUARTO

9′ – Benvenuti da due, 37-33. Risponde Gentile 37-35

9′ – Cinciarini due su due da lunetta. 35-33 Forlì

8′ – Briscoe guida la rincorsa di Udine. 30-29

6′ – Ancora Adrian e Terry protagonisti. Forlì tenta la fuga. 30-24

3′- Perfetta parità di 22-22. Rotta da un canestro di Adrian. Forlì avanti.

FINE PRIMO QUARTO

8′ – Terry porta avanti sul 15-19 Udine.

5′ – Briscoe porta avanti Udine, ma Forlì subito con un super assist di Cinciarini per Valentini.

4′ – Gentile da due. 8-6

3′ – Briscoe da due. 6-4

3′- Adrian da due. 6-2

3′ – Sanford da due per Udine. 4-2 Forlì.

2′ – Adrian due punti per Forlì. 2-0