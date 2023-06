LIVE – Forlì-Cremona 72-77, gara-1 finale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Forlì-Cremona, sfida valida come gara-1 della finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Prende il via la serie del Tabellone Oro che porterà una delle due formazioni a conquistare un posto nella prossima Serie A1. In particolare, i padroni di casa sperano di accedere per la prima volta (con il nuovo corso societario) nel massimo campionato italiano, dopo aver eliminato Udine in semifinale, mentre la Vanoli Basket, che ha battuto la Fortitudo Bologna, punta all’immediato ritorno in A1 dopo appena un anno di cadetteria. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di mercoledì 14 giugno sul parquet dell’Unieuro Arena, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

FORLÌ-CREMONA

FINE QUARTO QUARTO

39′ – Cremona avanti di 6 a 1:30 dalla fine, 68-74.

37′ – Punteggio in parità, 68-68.

33′ – +10 Cremona, 58-68.

32′ – Massimo vantaggio Cremona, 55-63.

FINE TERZO QUARTO

30′ – Cremona inizierà il quarto quarto in vantaggio, 55-60.

27′ – Punteggio in parità, 53-53.

23′ – Meglio le difese in questo inizio.

21′ – Si riparte.

FINE SECONDO QUARTO

18′ – Parziale pesante di Cremona e parità, 37-37.

17′ – Fatica a rientrare Cremona.

13′ – Massimo vantaggio Forlì, 35-19.

FINE PRIMO QUARTO

8′ – Vantaggio casalingo, 18-8.

5′- Si avvicina Cremona.

2′ – Bene Forlì. 7-2.

1′ – Si parte.

20:45 – A breve inizierà gara-1.