Basket, finale Playoff Serie A2 2022/2023: Cremona sbanca Forlì in gara-1

Cremona vince a Forlì 77-72 in gara-1 della finale dei Playoff del tabellone oro di Serie A2 2022/2023 di basket. Gli ospiti allungano di 10 punti a metà quarto quarto e riescono a togliere il fattore campo a Forlì nella prima gara della serie. Ottima prova di Denegri con 18 punti 3 rimbalzi e 2 assist. Non bastano ai padroni di casa i 18 di Sanford e i 16 di Adrian per evitare la sconfitta. Alibegovic secondo miglior realizzatore di Cremona con 12 punti. Prima sconfitta nel corso di tutti i playoff per la squadra di Martino, che aveva battuto 3-0 sia Udine e Chiusi. L’ultima sconfitta risale al 2 aprile nella prima partita del girone per il 1°-6° posto proprio contro Cremona in casa. L’appuntamento ora è fra due giorni, venerdì 16 giugno alle 20:45, con Forlì che dovrà vincere per evitare di perdere per la seconda volta il fattore campo. La serie poi si sposterà a Cremona il 19 giugno.