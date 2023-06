Playoff Serie A1 2022/2023: la Virtus Bologna batte l’Olimpia Milano in gara-3 e riapre la serie scudetto

La Virtus Bologna batte l’Olimpia Milano in gara-3 della finale scudetto dei playoff di Serie A1 2022/2023 di basket e riapre la serie. Alla Segafredo Arena il tabellone recita 69-61 dopo un match dai due volti: parte meglio l’Armani, poi il ritorno delle vu nere che si mantengono costantemente avanti con una forbice di vantaggio che si alza e si abbassa. Prestazione sottotono per gli ospiti, padroni di casa spinti da un pubblico d’eccezione e così la serie recita 2-1 per i meneghini, con la certezza dunque che si arriverà quantomeno a gara-5. Prossimo appuntamento venerdì 16 giugno per gara-4 ancora in Emilia.

La tripla immediata di Billy Baron in uscita dai blocchi apre le danze, Napier trova un’altra tripla e l’Armani prova a scappare. Shengelia e Melli suonano la carica per la Virtus, ritmi alti in avvio e con Voigtmann che risponde a Shengelia il punteggio recita 7-10. E’ meravigliosa la tripla di Belinelli, con Teodosic ancora da tre c’è la parità a quota 13. Il primo quarto si chiude con l’Olimpia avanti 15-17. Si torna in campo per il secondo quarto con Pahola show: arresto e tiro per la nuova parità, poi 2/2 dalla lunetta e prima volta in vantaggio la squadra di casa. Billy Baron continua a trascinare i meneghini e segna la metà dei punti della squadra, poi esplode letteralmente la Segafredo Arena quando Teodosic piazza la tripla e porta le vu nere avanti addirittura 29-20. Due timeout di Messina, uno di Scariolo perché poi Shields col gioco da tre e il fallo subito ricuce sul 31-29, quindi Hackett è l’ultimo ad andare a segno prima dell’intervallo lungo, col punteggio che dice 34-29 per gli emiliani.

Si torna sul parquet dopo l’intervallo lungo ed è Melli a rompere gli indugi con l’appoggio a canestro, quindi Teodosic risponde con l’arresto. 40-33! Messina è una furia coi suoi, Mickey va al ferro e col 44-33 è il massimo vantaggio per le vu nere. Sale in cattedra Devon Hall con due triple di fila e il punteggio diventa ondivago, perché gli ospiti segnano pochissimo e i padroni di casa ne approfittano con la schiacciata di Shengelia e il canestro in sospensione di Belinelli che vale il 52-42. Botta e risposta nella prima metà di ultimo quarto, poi Shields piazza la tripla. Ma la Virtus dilaga: Teodosic e Mickey firmano il 65-53, le due triple di Baldasso nel finale sono inutili: è 69-61, si riapre la serie e Scariolo gongola.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion ne, Belinelli 10, Pajola 6, Jaiteh 4, Shengelia 4, Hackett 13, Mickey 10, Camara 1, Ojeleye 6, Teodosic 12, Abass, Cordinier 3. Allenatore: Scariolo. EA7

EMPORIO ARMANI MILANO: Tonut, Melli 9, Baron 15, Napier 7, Ricci 5, Biligha 2, Hall 6, Baldasso 6, Shields 8, Hines, Datome 1, Voigtmann 2. Allenatore: Messina.

ARBITRI: Mazzoni-Sahin-Borgioni

NOTE: parziali 15-17, 34-29, 52-52. Tiri liberi: Bologna 9/14, Milano 7/11. Nessun uscito per cinque falli.