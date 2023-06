LIVE – Belgio-Francia, semifinale Europei 2023 basket femminile: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Belgio-Francia, sfida valida come semifinale degli Europei 2023 di basket femminile. Sfida di altissimo livello tra queste due Nazionali, quasi una finale anticipata, dopo aver superato i quarti con una certa facilità. Il Belgio ha infatti battuto la Serbia con un sonoro 93-53, in cui spicca la tripla doppia di Emma Meesseman, la prima giocatrice a riuscirci nella storia della competizione. Allo stesso modo, la Francia non ha avuto problemi a liquidare il Montenegro 89-46. Dopo un giorno di riposo, le due Nazionali tornano in campo per l’ultimo step: solo 40 minuti, infatti, le separano dalla finale. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 24 giugno sul parquet dell’Arena Stozice di Lubiana, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

