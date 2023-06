Belgio-Francia stasera in tv: programma, orario e diretta Europei 2023 basket femminile

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Belgio-Francia, sfida valida come semifinale degli Europei 2023 di basket femminile. Sfida di altissimo livello tra queste due Nazionali, quasi una finale anticipata, dopo aver superato i quarti con una certa facilità. Il Belgio ha infatti battuto la Serbia con un sonoro 93-53, in cui spicca la tripla doppia di Emma Meesseman, la prima giocatrice a riuscirci nella storia della competizione. Allo stesso modo, la Francia non ha avuto problemi a liquidare il Montenegro 89-46. Dopo un giorno di riposo, le due Nazionali tornano in campo per l’ultimo step: solo 40 minuti, infatti, le separano dalla finale. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 24 giugno sul parquet dell’Arena Stozice di Lubiana. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Belgio-Francia degli Europei 2023 di basket femminile.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, al canale 201, nonché su Sky Go e NowTV. Tutte le partite della competizione, infine, sono disponibili sulla piattaforma streaming Eleven Sports. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale della partite, con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.