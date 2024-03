La Formula 1 è pronta al secondo appuntamento della stagione 2024. Sulla pista cittadina di Jeddah, in Arabia Saudita, si svolge il Gran Premio in notturna, che partirà alle 18:00 di sabato 9 marzo. Grande attesa per il debutto di Oliver Bearman, chiamato dalla Ferrari per sostituire Carlos Sainz, ai box per appendicite. L’appuntamento si svolgerà in anticipo in rispetto del Ramadan.

