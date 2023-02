Wta Merida 2023: vittorie convincenti per Giorgi e Cocciaretto, sono ai quarti di finale

Prosegue a vele spiegate il torneo WTA 250 di Merida per Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto, che nel bel mezzo della notte italiana hanno conquistato i quarti in Messico. Camila è stata brava a vincere un primo set molto lottato contro la spagnola Parrizas-Diaz, in cui ha dovuto recuperare due volte un break di svantaggio con l’avversaria che ha servito per il set, ma senza mai avere l’occasione per chiuderlo a proprio favore. L’azzurra ha vinto il tie-break del primo parziale per sette punti a cinque e poi ha preso il largo nella seconda frazione, con un doppio break che le ha regalato il 6-2. Finisce quindi con lo score di 7-6(5) 6-2 il match e Giorgi ottiene il primo quarto di finale della sua stagione, dove sfiderà una tra Stephens e Gracheva.

Ancor più netta l’affermazione di Elisabetta Cocciaretto, che non era chiamata ad un compito semplice contro la cinese Xinyu Wang. Invece la giovane marchigiana conferma tutti i progressi messi a segno negli ultimi mesi, sbarazzandosi della sua avversaria con il punteggio di 6-4 6-2 in 1h e 14′ di gioco. L’azzurra ha condotto sin da lle prime battute dell’incontro ed è apparsa sempre in controllo nel suo cammino verso i quarti, in cui se la vedrà contro una tra Siniakova e Bonaventure.