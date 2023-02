Wta Merida 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 23 febbraio

Ecco l’ordine di gioco di gioco del Wta 250 di Merida 2023 per quanto riguarda la giornata di giovedì 23 febbraio. Termina il programma relativo agli ottavi di finale ed Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi conosceranno le loro avversarie nei quarti nel corso della sessione serale, dove Gracheva sfiderà Stephens e Bonaventure affronterà Siniakova. Prima toccherrà alla prima testa di serie Linette contro Udvardy e ad una delle sorprese di questo inizio di stagione, ovver Alycia Parks. Di seguito il programma con gli orari.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

ESTADIO AKRON

Dalle ore 22:00 – Peterson vs (5) Parks

A seguire – (1) Linette vs Udvardy

Non prima delle ore 02:00 – Gracheva vs (2) Stephens

A seguire – Bonaventure vs (4) Siniakova