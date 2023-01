United Cup 2023, spauracchio Polonia per l’Italia: gli azzurri sognano le Final Four

Sveglia puntata alle 3:30 per Italia-Polonia, finale di città della United Cup 2023. Gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre hanno superato in scioltezza la fase a gironi, rispettando il pronostico della vigilia, e ora sognano l’accesso alle Final Four di Sydney. Rispetto a Brasile e Norvegia, però, l’asticella si alza visto che in quel di Brisbane Berrettini e compagni se la vedranno contro la Polonia, capace di estromettere Svizzera e Kazakistan nel girone. All’apparenza un match da dentro o fuori, ma in realtà il regolamento di questa competizione mista a squadre prevede in semifinale anche una delle tre perdenti delle finali di città. Andiamo dunque a presentare la sfida e scoprire insieme cosa attenderci da questo confronto.

Come già accaduto a più riprese in questi giorni, alcuni match sulla carta a senso unico si sono poi rivelati effettivamente tali. Questo perché i due giocatori sono separati da una marea di posizioni nel ranking oppure perché la classifica attuale non rispecchia il valore effettivo di quel giocatore su una determinata superficie. Fatto sta che si sono alternati, e probabilmente continuerà così, incontri equilibrati e incontri dall’esito già scritto. Ovviamente a parlare sarà il campo, ma salvo sorprese Italia e Polonia partono di fatto già sull’1-1.

Lorenzo Musetti affronterà infatti Daniel Michalski, numero 260 del mondo schierato come secondo singolarista al posto di Zuk. Il classe 2000 ha sicuramente un grande potenziale ed ha già ben figurato a livello Challenger, ma appare difficile che possa impensierire un giocatore in forma come Musetti, a caccia di punti per garantirsi la certezza dell’esordio tra i primi 20. Stesso discorso, ma a parti invertite, per quanto riguarda il primo singolare femminile. La ragione? Iga Swiatek, che appare ingiocabile ormai da un anno a questa parte. Anche lontano dalla sua amata terra battuta, la numero uno del mondo sta dimostrando di avere qualcosa in più delle altre e lo ha già dimostrato in quest’inizio di stagione. Nella United Cup ha sconfitto in due set sia Yulia Putintseva che Belinda Bencic e, non contenta, ha conquistato anche una vittoria in doppio misto con Hurkacz inventandosi un passante irreale alla Federer al di là del paletto. Servirà dunque un miracolo a Martina Trevisan, reduce da una bella battaglia di tre ore vinta contro la norvegese Helgo. Pur non prediligendo una superficie come il cemento outdoor, l’azzurra scenderà in campo senza avere nulla da perdere e proverà a dare del filo da torcere alla sua avversaria.

Il piatto forte di giornata sarà invece la sessione serale, con un interessante Berrettini-Hurkacz ad aprire le danze. Matteo ha debuttato con una vittoria ai danni di Monteiro e si è ripetuto contro il più quotato Ruud, apparendo in gran spolvero. Il polacco ha invece sconfitto due avversari ostici come Bublik e Wawrinka e resta uno dei migliori al mondo (non a caso è numero 11 del ranking). Match che assegnerà dunque un punto importantissimo e che entrambi i giocatori proveranno a portare a casa. In parità i precedenti (1-1).

L’ultimo singolare metterà invece di fronte Lucia Bronzetti e Magda Linette in un’altra sfida all’apparenza combattuta. L’azzurra ha vinto entrambi i match disputati finora, seppur contro avversarie di secondo piano, e si è dimostrata particolarmente affidabile. La giocatrice polacca ha fatto lo stesso, contro Kumbulayeva e Teichmann, confermandosi un’avversaria per nulla facile da affrontare. Le due non si sono mai incontrate in carriera e lo faranno in un incontro potenzialmente decisivo.

Infine l’incognita doppio misto, che finora non è quasi mai servito in questa competizione ma che in realtà potrebbe decidere la sfida tra Italia e Polonia. Gli azzurri finora hanno provato le coppie Rosatello/Berrettini e Rosatello/Musetti, ma non è chiaro quale sarà la scelta in caso di necessità, considerando anche la presenza di due doppisti come Vavassori e Bortolotti. Fatto sta che dovrà essere la migliore possibile poiché all’altra parte della rete potrebbero esserci due tennisti del calibro di Hurkacz e Swiatek, magari poco affiatati ma molto pericolosi.

Italia dunque a caccia di una vittoria, ma eventualmente pronta ad accontentarsi anche di una sconfitta per 3-2. Qualora arrivassero infatti buone notizie dagli altri campi, magari con la vittoria degli Usa e un dominio di Croazia o Grecia, gli azzurri potrebbero sperare di approdare alle Final Four anche in caso di ko. Ovviamente l’obiettivo principale resta trionfare contro la Polonia e l’Italia ha tutte le carte in regola per farlo.