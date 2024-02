Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: uno straordinario Giorgio Minisini vince la medaglia d’oro nel solo libero maschile

Strepitosa medaglia d’oro di Giorgio Minisini nel solo tecnico maschile di nuoto artistico ai Mondiali di Doha 2024. L’azzurro serve dunque il bis, e dopo la medaglia d’argento di lunedì nel solo tecnico, si supera e sale sul gradino del podio grazie al punteggio complessivo di 211.8647 nonostante un base mark nel finale. L’esibizione di Minisini sulle note dell’Hallelujah di Andrea Bocelli è stata ottima, anche se Re Giorgio stesso dopo il suo esercizio non si sarebbe aspettato di vincere. Primo titolo iridato individuale per il fuoriclasse romano, che porta a 10 il computo delle medaglie che ha vinto ai Mondiali. E ovviamente si tratta anche della prima medaglia d’oro per l’Italia in questi Mondiali di Doha, ora al quinto posto nel medagliere.

Secondo posto e medaglia d’argento con 196.2750 di punteggio per lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu, campione uscente. Dietro di lui il sorprendente colombiano Gustavo Sanchez, che ottiene il bronzo con il punteggio di 192.0812 e regala così alla sua nazionale la prima medaglia in questo Mondiale. Solo quarto il cinese Shauncheng Yang, primo dopo le qualificazioni.

RIVIVI IL LIVE DELLA GARA

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

IL PROGRAMMA DEL NUOTO ARTISTICO: DATE E ORARI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

RISULTATI SOLO LIBERO MASCHILE: