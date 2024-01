Calendario nuoto artistico Mondiali Doha 2024: programma, orari e tv

Il calendario completo del nuoto artistico ai Mondiali di nuoto 2024 di Doha, in programma tra venerdì 2 e domenica 18 febbraio. Tutto pronto in Qatar per la ventunesima rassegna iridata, prevista inizialmente nel 2023 ma posticipata dopo le modifiche al calendario post pandemia. Grande attesa dunque per la manifestazione, che oltre ai prestigiosi titoli mondiali mette in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le gare del nuoto artistico si disputeranno all’Aspire Dome, che farà da cornice anche della pallanuoto e del nuoto in vasca.

STREAMING E TV – La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai ed in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, risultati, classifiche e aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le gare della pallanuoto dei Mondiali di Doha 2024.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024 – NUOTO ARTISTICO

ORARI ITALIANI

VENERDÌ 2 FEBBRAIO

7.30-9.00 Nuoto artistico – Solo tecnico femminile (preliminari)

10.00-12.00 Nuoto artistico – Solo tecnico maschile (preliminari)

12.00-14.40 Nuoto artistico – Duo tecnico femminile (preliminari, gruppo B)

18.00-19.40 Nuoto artistico – Duo tecnico femminile (preliminari, gruppo A)

SABATO 3 FEBBRAIO

7.30-9.45 Nuoto artistico – Duo tecnico misto (preliminari)

12.00-13.00 Nuoto artistico – Solo tecnico femminile (finale)

18.00-19.30 Nuoto artistico – Routine acrobatica (preliminari)

DOMENICA 4 FEBBRAIO

7.30-9.30 Nuoto artistico – Solo libero femminile (preliminari)

12.00-13.30 Nuoto artistico – Routine acrobatica (finale)

18.00-19.00 Nuoto artistico – Duo tecnico misto (finale)

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO

7.30-10.15 Nuoto artistico – Tecnico a squadre (preliminari)

12.00-13.00 Nuoto artistico – Duo tecnico femminile (finale)

18.00-19.00 Nuoto artistico – Solo tecnico maschile (finale)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO

7.30-9.30 Nuoto artistico – Solo libero maschile (preliminari)

12.00-13.30 Nuoto artistico – Tecnico a squadre (finale)

18.00-19.00 Nuoto artistico – Solo libero femminile (finale)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

7.30-9.30 Nuoto artistico – Duo libero femminile (preliminari, gruppo B)

12.00-14.00 Nuoto artistico – Duo libero femminile (preliminari, gruppo A)

18.00-19.00 Nuoto artistico – Solo libero maschile (finale)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

7.30-9.30 Nuoto artistico – Libero a squadre (preliminari)

12.00-13.00 Nuoto artistico – Duo libero femminile (finale)

VENERDÌ 9 FEBBRAIO

7.30-9.30 Nuoto artistico – Duo libero misto (preliminari)

12.00-13.30 Nuoto artistico – Libero a squadre (finale)

SABATO 10 FEBBRAIO

7.30-9.00 Nuoto artistico – Duo libero misto (finale)

10.00-11.30 Nuoto artistico – Gala esibizione