Parigi 2024, Jacobs: “Tutti vogliono battermi, proverò a vincere di nuovo”

“A Parigi tutti vogliono battermi, tutti vogliono togliermi la corona dalla testa e metterla sulla loro. Perciò non vedo l’ora di arrivare ad agosto e provare a vincere di nuovo”. Così Marcell Jacobs in un’intervista all’Associated Press direttamente da Jacksonville, dove si sta allenando seguito dal nuovo tecnico Rana Reider per preparare le Olimpiadi di Parigi 2024 in cui arriva da detentore della medaglia d’oro nella gara regina dei 100 metri: “Lyles ha dimostrato di essere in gran forma facendo il suo personale. Sta acquisendo fiducia, sicuramente arriverà ai Giochi da favorito. Ma preferisco così, preferisco andar fuori e vincere quando nessuno pensa che io possa vincere”.

E sull’addio allo storico allenatore Paolo Camossi: “Stavo perdendo motivazioni. Avevo bisogno di un gruppo di allenamento in cui potermi confrontare ogni giorni con gli altri. Mi sembra di ricominciare tutto da capo, questo mi dà tantissima energia e mi permette di allenarmi al 100%. La mia vita è completamente cambiata, è un altro mondo. Avevo bisogno di un allenatore che non avesse paura di allenare il campione olimpico dei 100 metri nell’anno olimpico”.