Mondiali nuoto Doha 2024: tutti i risultati di mercoledì 7 febbraio

Nuova giornata di gare a Doha, sede dei Mondiali di nuoto 2024. Si parte alle 07:00 con la prima gara di pallanuoto maschile tra Francia e Cina. Poi il via alle danze con i preliminari del duo libero femminile di nuoto artistico con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero e alla semifinale – con Lorenzo Marsaglia – del trampolino 3m maschile di tuffi. Alle 8:30 ecco la5km femminile in acque libere, mentre la gara maschile è in programma alle 11. Stesso orario anche per la finale del trampolino sincro 3m femminile. La finale del trampolino 3m maschile è invece in programma alle 16:30. Alle 18 l’ultimo atto del solo libero maschile di nuoto artistico con Giorgio Minisini protagonista.

I RISULTATI DI OGGI, MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

7.00 Pallanuoto maschile Francia-Cina (gruppo B)

7.30-9.30 Nuoto artistico – Duo libero femminile (preliminari, gruppo B)

8.00-9.40 Tuffi – Trampolino 3m maschile (semifinale)

8.30 Pallanuoto maschile Grecia-Brasile (gruppo B)

8.30-10.00 Nuoto in acque libere – 5km femminile

10.00 Pallanuoto maschile Usa-Giappone (gruppo C)

11.00-12.30 Nuoto in acque libere – 5km maschile

11.00-13.15 Tuffi – Sincro trampolino 3m femminile

11.30 Pallanuoto maschile Australia-Sudafrica (gruppo A)

12.00-14.00 Nuoto artistico – Duo libero femminile (preliminari, gruppo A)

14.00 Pallanuoto maschile Kazakistan-Romania (gruppo D)

15.30 Pallanuoto maschile Serbia-Montenegro (gruppo C)

16.30-18.00 Tuffi – Trampolino 3m maschile (finale)

17.00 Pallanuoto maschile Spagna-Croazia (gruppo A)

18.00-19.00 Nuoto artistico – Solo libero maschile (finale)

18.30 Pallanuoto maschile Ungheria-Italia (gruppo D)