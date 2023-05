Rio Ferdinand ferma un aggressore che cercava di fare irruzione a casa sua

Rio Ferdinand, così come i mebri della sua famiglia, sono stati vittima di una brutta aggressione in casa loro da parte di un uomo, con quest’ultimo che ha cercato di fare irruzione nell’abitazione utilizzando la porta posteriore. L’ex calciatore, però, l’ha affrontato a muso duro per difendere la moglie, per giunta incinta, e i suoi figli, che sono rimastri al sicuro nella casa.

“È preoccupante che qualcuno abbia fatto irruzione nel complesso, ma Rio se ne è occupato ed entrambi sanno che sarebbe potuta andare molto peggio. Ha causato molta preoccupazione“, ha detto una fonte al ‘Sun’. La stessa testimonianza ha elogiato il coraggio di Ferdinand, che è riuscito a fermare l’aggressore e trattenerlo fino all’arrivo della polizia.