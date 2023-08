Europei femminili volley 2023: l’Italia chiude in bellezza la fase a gironi, battuta 3-0 la Croazia

Grazie al successo ai danni della Croazia nella partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley, l’Italia completa l’en plein e chiude in bellezza questa prima fase davanti al proprio pubblico. Quinto successo (su 5) per le azzurre di Mazzanti, che hanno trionfato con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-19, 25-17), infliggendo alla compagine croata la quinta sconfitta della rassegna continentale. Nonostante una prestazione non eccellente, con qualche difficoltà di troppo soprattutto nel primo set, l’Italia ha comunque avuto la meglio in tre set ed ha consolidato il primo posto del girone, dominato dall’inizio alla fine, con un totale di 15 set vinti e 0 persi. Le azzurre torneranno in campo sabato 26 agosto al PalaVanni di Firenze per il match di ottavi di finale contro la Spagna.

CRONACA – L’Italia parte bene nonostante il sestetto titolare rivisitato e si porta sul +5, salvo poi disunirsi e dilapidare il vantaggio. La Croazia ne approfitta e, grazie a cinque punti di fila, ribalta la situazione di punteggio e allunga di 3. Mazzanti però corre immediatamente ai ripari, prima chiamando un time out e poi inserendo Orro ed Egonu. L’Italia inanella dunque un contro parziale di 5-0 e, nonostante qualche brivido nel finale, s’impone per 25-23 proprio grazie ad Egonu.

Più regolare la seconda frazione, in cui le due squadre avanzano punto a punto e, malgrado qualche allungo provvisorio, si ritrovano sul 15-15. Le azzurre provano ad alzare il ritmo, ma la Croazia non molla e contiene il passivo, evitando che sia troppo pesante. Nel finale, tuttavia, la Croazia non riesce a confermarsi su certi ritmi e subisce un pesante 25-19. A senso unico infine il terzo set, in cui Lubian e compagne si portano avanti fin dall’inizio e amministrano il vantaggio senza correre rischi. Menzione speciale per Loveth Omoruyi, una garanzia – soprattutto in attacco – e decisiva nei momenti chiave. Sicuramente c’è anche il suo zampino nel 25-17.