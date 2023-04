Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: Italia in semifinale, sconfitta 8-4 la Norvegia

L’Italia è in semifinale nei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Capolavoro di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che dopo aver chiuso il girone al sesto posto con 8 vittorie e 4 sconfitte ottengono un altro successo per continuare a sognare. Sconfitta con il punteggio di 8-4 la Norvegia nella partita valevole per i playoff. Sul ghiaccio canadese, gli azzurri partono male, ma si riscattano e poi completano l’opera nel finale, conquistando una prestigiosa vittoria. Sulla strada dell’Italia ci sarà ora la Scozia: appuntamento all’01:00 di notte.

CRONACA – Partenza ad handicap per l’Italia, che va sotto già nel primo end e scivola addirittura sullo 0-2 dopo l’errore di Retornaz, che nel secondo end manca la doppia bocciata. Poco male per gli azzurri, bravi a non lasciarsi abbattere e a riscattarsi immediatamente. Nel terzo end arrivano due punti grazie ad un’ottima giocata di Retornaz e nel quarto ne arrivano altrettanti, stavolta grazie all’errore di Ramsfjell. Italia che ruba dunque la mano e si porta sul 4-2, punteggio con cui va al riposo dato che il quinto end viene annullato.

Nella ripresa i protagonisti sono ancora gli azzurri, bravi ad incrementare il proprio vantaggio a cavallo tra sesto e settimo end, rubando un’altra mano. La Norvegia non molla e riapre i giochi nell’ottavo end, accorciando le distanze grazie a due punti importanti. L’Italia, tuttavia, gestisce alla grande il vantaggio e manda definitivamente al tappeto gli avversari nel nono end, con il solito Retornaz che firma altri due punti. Finisce 8-4, Italia in semifinale!