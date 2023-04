Serie A 2022/2023, la classifica a confronto con la scorsa stagione dopo 29 giornate

La classifica della Serie A a confronto con la scorsa stagione in seguito alla 29esima giornata di campionato. Il Napoli con il successo di Lecce mantiene i quattordici punti in più fatti rispetto a dodici mesi. Da segnalare anche il notevole miglioramento delle due romane, ed in particoalre della Lazio, tra le prime della classe. Molto male le due milanesi, che continuano a stentare e ora rischiano l’accesso alla Champions League. Di seguito ecco le classifiche a confronto.

LA CLASSIFICA A CONFRONTO DOPO 29 GIORNATE