Calendario Mondiali maschili curling Ottawa 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile ad Ottawa, in Canada: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei e a caccia di un altro grande risultato.

STREAMING E TV – Tutte le partite saranno visibili in diretta e on demand su The Curling Channel. Alcune sfide saranno visibili anche in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, mentre i match più interessanti godranno della copertura televisiva sui canali Eurosport 1 e 2. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali di tutte le partite dell’Italia e non solo, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo dei Mondiali maschili di curling 2023 con gli orari italiani (sei ore in più rispetto al Canada).

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

Calendario Mondiali Ottawa 2023

SABATO 1 APRILE

Prima sessione Round Robin – Ore 20.00

Canada-Svizzera

Corea del Sud-Nuova Zelanda

Svezia-Germania

Scozia-Italia

Seconda sessione Round Robin – Ore 1.00

Giappone-Turchia

Canada-Italia

Usa-Norvegia

Repubblica Ceca-Nuova Zelanda

DOMENICA 2 APRILE

Terza sessione Round Robin – Ore 15.00

Norvegia-Corea del Sud

Turchia-Scozia

Svizzera-Repubblica Ceca

Usa-Svezia

Quarta sessione Round Robin – Ore 20.00

Scozia-Svezia

Germania-Svizzera

Nuova Zelanda-Canada

Corea del Sud-Giappone

Quinta sessione Round Robin – Ore 1.00

Repubblica Ceca-Germania

Giappone-Usa

Italia-Turchia

Norvegia-Canada

LUNEDI’ 3 APRILE

Sesta sessione Round Robin – Ore 15.00

Svizzera-Italia

Svezia-Corea del Sud

Repubblica Ceca-Usa

Settima sessione Round Robin – Ore 20.00

Svezia-Turchia

Nuova Zelanda-Norvegia

Canada-Giappone

Germania-Scozia

Ottava sessione Round Robin – Ore 1.00

Usa-Corea del Sud

Italia-Germania

Norvegia-Svizzera

Turchia-Repubblica Ceca

MARTEDI’ 4 APRILE

Nona sessione Round Robin – Ore 15.00

Corea del Sud-Svizzera

Scozia-Usa

Giappone-Nuova Zelanda

Decima sessione Round Robin – Ore 20.00

Turchia-Germania

Repubblica Ceca-Canada

Giappone-Svezia

Italia-Norvegia

Undicesima sessione Round Robin – Ore 1.00

Nuova Zelanda-Italia

Usa-Turchia

Corea del Sud-Repubblica Ceca

Svizzera-Scozia

MERCOLEDI’ 5 APRILE

Dodicesima sessione Round Robin – Ore 15.00

Norvegia-Svezia

Scozia-Giappone

Germania-Nuova Zelanda

Canada-Corea del Sud

Tredicesima sessione Round Robin – Ore 20.00

Repubblica Ceca-Giappone

Norvegia-Germania

Turchia-Svizzera

Italia-Usa

Quattordicesima sessione Round Robin – Ore 1.00

Corea del Sud-Scozia

Svizzera-Nuova Zelanda

Usa-Canada

Svezia-Repubblica Ceca

GIOVEDI’ 6 APRILE

Quindicesima sessione Round Robin – Ore 15.00

Germania-Canada

Italia-Svezia

Giappone-Norvegia

Nuova Zelanda-Turchia

Sedicesima sessione Round Robin – Ore 20.00

Svizzera-Usa

Turchia-Corea del Sud

Repubblica Ceca-Italia

Scozia-Norvegia

Diciassettesima sessione Round Robin – Ore 1.00

Svezia-Nuova Zelanda

Canada-Scozia

Germania-Corea del Sud

Giappone-Svizzera

VENERDI’ 7 APRILE

Diciottesima sessione Round Robin – Ore 15.00

Italia-Giappone

Norvegia-Repubblica Ceca

Canada-Turchia

Usa-Germania

Diciannovesima sessione Round Robin – Ore 20.00

Scozia-Repubblica Ceca

Nuova Zelanda-Usa

Svizzera-Svezia

Corea del Sud-Italia

Ventesima sessione Round Robin – Ore 1.00

Turchia-Norvegia

Germania-Giappone

Nuova Zelanda-Scozia

Svezia-Canada

SABATO 8 APRILE

Playoff – Ore 20.00

Da definire

Semifinali – Ore 1.00

Da definire

DOMENICA 9 APRILE

Finale per il bronzo – Ore 17.00

Da definire

Finale per l’oro – Ore 22.00

Da definire